Moratti: «Ennesima conferma dello scudetto 2006. Arnautovic che acquisto!»

Dal debutto dell’Inter in campionato alla sfida contro il Cagliari, passando per l’ennesima conferma del Consiglio di Stato della legittimità dello scudetto 2006. L’ex patron Massimo Moratti ha parlato a Tuttocagliari.net, toccando diversi temi di attualità in casa nerazzurra.

DEBUTTO – Questo il pensiero di Massimo Moratti in vista di Cagliari-Inter in programma il prossimo lunedì: «Il Cagliari è partito bene, meritava qualcosa di più del pareggio a Torino. Penso che nella partita contro l’Inter non ci saranno complessi o timori reverenziali di sorta. L’Inter mi sembra lanciata, con i dirigenti che hanno reintegrato la rosa. Arnautovic è un acquisto stupendo e a me fa particolarmente piacere perché faceva parte del gruppo del Triplete. Magari serve un ulteriore attaccante per completare il reparto, l’Inter deve mantenere alta la bandiera in tutte le competizioni».

CALCIOPOLI – Inevitabile, poi, il commento di Moratti sull’ennesima sentenza del Consiglio di Stato riguardo allo scudetto del 2006: «Spero la vicenda sia chiusa, è venuta un po’ a noia. Spero si tratti dell’ultimo capitolo. Certamente siamo molto fieri dell’ennesima conferma dello scudetto del 2006».

Fonte: Tuttocagliari.net, Matteo Bordiga