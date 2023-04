Morace: «Tutti gli attaccanti dell’Inter sono in crisi»

Carolina Morace ha parlato alla Domenica Sportiva dei numeri dell’Inter di Simone Inzaghi, soprattutto in attacco.

CRISI – Carolina Morace ha detto la sua opinione sul momento in casa Inter, non più in grado di raccogliere quanto produce: «L’Inter è prima nella classifica per tiri in porta. Anche nei gol attesi crea tantissimo, è seconda dietro al Napoli. Produce tanto gioco, nessuno può negare questo. Il problema è che sono 4 attaccanti in crisi, nessuno di loro riesce a segnare».