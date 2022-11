Mikhitaryan torna a Roma! L’armeno in campo per la partita della pace

Henrikh Mkhitaryan questa sera tornerà a calcare il campo dello stadio Olimpico di Roma. L’armeno lo farà non per una partita ufficiale, ma per una buona causa

RITORNO – Henrikh Mkhitaryan, ieri titolare nella sfida contro l’Atalanta, oggi scenderà nuovamente in campo. Niente impegni con la nazionale per il giocatore armeno, che prenderà parte alla partita della pace in programma stasera alle 20,45. Il match si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, stadio nel quale l’attuale 22 nerazzurro ha giocato per diverso tempo con la maglia dei giallorossi.