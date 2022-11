Martinez conferma: «Lukaku solo nella seconda fase Mondiale! Un rischio»

Roberto Martinez a pochi giorni dall’inizio del Mondiale in Qatar fa il punto sulle condizioni di Lukaku (vedi articolo), ma anche sul modo in cui il Belgio intende affrontare la competizione. Il Commissario Tecnico belga ha parlato ai microfoni di sport.es

RISCHIO – Roberto Martinez, Commissario Tecnico del Belgio, conferma che Romelu Lukaku potrà considerarsi recuperato solo a partire dalla seconda fase del Mondiale: «Abbiamo diviso il torneo in due parti, come abbiamo fatto nel 2018: il primo Mondiale sono le tre partite della fase a gironi. Poi, da lì, inizia un altro Mondiale. Nel nostro caso, ad esempio, contiamo su Lukaku solo per il secondo Mondiale. Ovviamente è rischioso perché nessuno ti garantisce di qualificarti per la seconda fase».