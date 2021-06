Meluso: «Salvezza Spezia? Con l’Inter due grandi gare, con coraggio»

Meluso fino alla settimana scorsa è stato direttore generale dell’area tecnica dello Spezia. Il dirigente, ospite di “Sportitalia Mercato”, ricorda le due partite contro l’Inter della stagione appena conclusa.

GRAN SALVEZZA – Lo Spezia è stato una delle rivelazioni della Serie A chiusa da poco. Fra gli artefici l’ex direttore generale dell’area tecnica, Mauro Meluso: «Abbiamo giocato contro l’Inter, e abbiamo pareggiato in casa. Ma anche a Milano, quando perdemmo, facemmo un’ottima gara, veramente con grande coraggio. La squadra sapeva quello che doveva fare, una squadra che aggrediva alta e non si rintanava per parare i colpi. Credo che sia stato il motivo per cui questa squadra ha dato grande spettacolo, convincendo e non difendendosi per ripartire. Questa squadra si è salvata giocando».