Castellazzi: «Inter, servono quattro o cinque top. Hakimi sposta equilibri»

Castellazzi accoglie con rammarico le voci di un’eventuale partenza di Hakimi dall’Inter. L’ex portiere nerazzurro, nel corso di “Sportitalia Mercato”, prova a ipotizzare altri scenari sulle cessioni.

NO ALLO SMANTELLAMENTO! – Luca Castellazzi non è certo entusiasta di sentir parlare di sacrifici all’Inter: «Sarebbe un peccato, anche perché si era costruita un’identità solida. I tifosi interisti si augurano che possa essere solo Achraf Hakimi, che comunque è un giocatore in grado di spostare gli equilibri. Magari quei soldi che servono per coprire le esigenze, dopo la vendita di Hakimi, si possono cercare di recuperare con operazioni minori. Se si vuole proseguire sulla strada costruita da Antonio Conte servono quei quattro o cinque top».