Mazzoleni (Var Juventus-Inter): “Situazione anomala! Ripresa Serie A…”

Intervenuto sulle frequenze di “RadioSei”, Paolo Mazzoleni, arbitro addetto al Var in Juventus-Inter, ha parlato anche di ripresa della Serie A

SERIE A – Queste le parole di Paolo Mazzoleni, arbitro addetto al Var in Juventus-Inter, ha parlato anche di ripresa della Serie A. «Di natura sono molto ottimista. Mi piacerebbe tornare il prima possibile alla normalità, vorrebbe dire anche riprendere la Serie A. Lo dico senza falsi moralismi, giocare regalerebbe speranza e ottimismo. Arbitrando a porte chiuse era una situazione irreale. In Juventus-Inter già si avvertiva una situazione molto anomala, i giocatori parevano spaventati. Il calcio è fatto per il pubblico. Il messaggio è che sono per la ripresa in totale sicurezza».