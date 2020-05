Bertolino: “Lautaro Martinez? Per 111 milioni lo porto io a Barcellona”

Condividi questo articolo

Enrico Bertolino, tifoso dell’Inter, ha parlato in esclusiva ai microfoni di “Sportmediaset”. Il comico milanese è tornato sulla vittoria della Champions League nella finale di Madrid e ha detto la sua su Lautaro Martinez

RICORDI – È stata una quarantena senza Inter. Ma Enrico Bertolino, comico milanese e tifoso nerazzurro, ha passato il tempo riguardando la finale di Madrid contro il Bayern Monaco: «L’ho rivista molte volte, conosco tutto dal primo al 45′ del scondo tempo. Faccio anche l’intervallo per renderla più realistica. Io ero là. Con la tensione prepartita in quello stadio meravigliosamente pieno. Si presagiva che ci sarebbe stato qualcosa di buono».

MERCATO – La stretta attualità invece si divide tra il possibile ritorno in campo e il calciomercato. Su quest’ultimo, in ottica Inter, si è concentrato Bertolino: «Il sogno di vedere Messi insieme a Lautaro Martinez? Il Barcellona è più vicino a realizzarlo di noi. Per 111 milioni mi preparo con un bel risciò, me lo carico dietro e lo porto direttamente io a Barcellona».

Fonte: Sportmediaset.