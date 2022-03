Mazzarri non ci sta: «Lovato riceve un colpo da dietro, è calcio di rigore!»

Walter Mazzarri dopo la vittoria del Milan in casa contro il Cagliari, su Sky Sport recrimina un mancato calcio di rigore per la sua squadra ai danni del giovane Matteo Lovato. Con la vittoria di ieri i rossoneri di portano a +6 dall’Inter in classifica.

MANCA IL RIGORE – Walter Mazzarri su Sky dice che il Cagliari meritava sicuramente il pareggio contro il Milan e recrimina un mancato calcio di rigore ai danni di Lovato: «Il Cagliari ha fatto una partita alla pari del Milan al di là della traversa. Non abbiamo tanta traversa in questo momento. Maignan ha dato un cazzotto in testa a Lovato in area e si vede, lui l’ha colpita prima del portiere e in questi casi è rigore e dunque potevamo pareggiarla».