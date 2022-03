Inter-Fiorentina 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Fiorentina sa molto di sentenza nei confronti delle velleità tricolore, perché l’1-1 di ieri porta il Milan a +6. L’ennesimo passo falso, anche a livello statistico, è molto pesante.

UNA – La vittoria nelle ultime sette giornate di Serie A per l’Inter (il 5-0 alla Salernitana del 4 marzo), che da sosta a sosta ha collezionato appena sette punti (uno di media a partita). Per trovare un rendimento peggiore bisogna tornare alla stagione 2017-2018, quando la squadra di Luciano Spalletti ne collezionò sei in otto gare (cinque contando le stesse sette), con due sconfitte e tutti gli altri pareggi.

QUATTRO – I gol in questa Serie A di Denzel Dumfries, che in Inter-Fiorentina ha trovato il suo primo del 2022 visto che gli altri (contro Roma, Salernitana e Torino) erano arrivati tutti nel girone d’andata. L’olandese ne ha segnati almeno quattro in ciascuna delle sue ultime cinque stagioni: nel 2019-2020 col PSV Eindhoven ha fatto anche meglio, arrivando a otto di cui sette in Eredivisie e uno in Europa League.

DIECI – I punti persi dall’Inter nei confronti di Milan e Napoli nel 2022, ossia dall’inizio del girone di ritorno. Al netto della partita non ancora disputata col Bologna il rendimento dei nerazzurri è pietoso: da una vetta tranquilla della classifica si è passati rispettivamente a -6 e -3.

TRENTADUE – Le partite giocate da Samir Handanovic contro la Fiorentina, di cui ventidue con la maglia dell’Inter. Nel parziale il portiere sloveno è riuscito a mantenere la porta inviolata in appena quattro circostanze, tre con i nerazzurri e una quando era all’Udinese.

CINQUECENTOUNO – I tiri effettuati dall’Inter in questa Serie A. I nerazzurri sono diventati la prima squadra a sfondare quota cinquecento, ma non è bastato per riuscire a vincere. E ancora una volta la bassa percentuale realizzativa si fa sentire.