Materazzi: «Siamo l’Inter, non dimentichiamocelo! Opportunità»

Materazzi è intervenuto alla vigilia sui canali ufficiali dell’Inter per raccontare l’avvicinamento alla partita di domani col Benfica. L’ex difensore, che ha vinto la Champions League nel 2010, dà i suoi consigli per il ritorno dei quarti di finale.

SECONDO ROUND – Marco Materazzi comincia dal racconto di Benfica-Inter all’andata: «Una notte fantastica. Aver vinto è stato importante, ma domani lo sarà ancora di più. Ci saranno oltre settantamila persone dalla nostra parte, ma dovremo essere concentrati per tutta la partita: in Champions League non è mai facile, può esserci un gol in qualsiasi momento. La squadra deve prendersi il cuore dei tifosi, come col Tottenham qualche anno fa quando la storia cambiò negli ultimi dieci minuti. San Siro dovrà spingere dal primo minuto».

AL MEGLIO – Materazzi rimarca quanto valga il momento per l’Inter: «Dobbiamo arrivare in semifinale, è una grande opportunità. Poi in due partite tutto può succedere, ma abbiamo due gol di vantaggio rispetto al Benfica. Ora non conta quello che è successo in campionato, io credo nella squadra e ritengo che possano fare una buona partita domani. Certo, nell’ultima partita è arrivata una sconfitta ma si può scrivere la storia: dobbiamo vincere e raggiungere le semifinali. Siamo l’Inter, non dimentichiamocelo!»

IL RICORDO – Materazzi, inevitabilmente, torna sul 2010: «Grandi ricordi! Abbiamo avuto il privilegio di vincere la Champions League, le ultime quattro-cinque partite eravamo tutti uniti per l’obiettivo. Possiamo farcela di nuovo, come è successo tredici anni fa. Difesa decisiva? Ricordo Romelu Lukaku come è entrato contro il Benfica all’andata, dove ha segnato sì il rigore ma ha anche dato una grande mano in difesa. Per Alessandro Bastoni è normale fare assist, perché ha un gran sinistro proprio come me. E non dimentichiamo quanto hanno fatto Matteo Darmian e Danilo D’Ambrosio col Porto, una grande unità di gruppo».