Martinez (CT Belgio): “Inter-Napoli? Non solo Lukaku e Mertens. Scudetto…”

Roberto Martinez Belgio

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha rilasciato un’intervista a “Radio Kiss Kiss Napoli”. Mercoledì nel turno infrasettimanale di Serie A si giocherà Inter-Napoli, partita che lo vedrà spettatore interessato perché giocheranno due dei suoi attaccanti: Lukaku e Mertens.

UNO CONTRO L’ALTRO – Per Roberto Martinez si avvicina un appuntamento per lui particolare: «Mercoledì si giocherà Inter-Napoli, ma non sarà solo una sfida tra Romelu Lukaku e Dries Mertens. Per lo scudetto ci sono tante squadre, oltre al Napoli e ai nerazzurri: Juventus e Milan sono attrezzate per arrivare fino in fondo. Mertens e Lukaku però innalzano il livello dei rispettivi club».

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli