Il Marsiglia vola senza Correa: obiettivo riscatto per l’Inter, ora sì!

Arrivano buone notizie da Marsiglia, nonostante Correa stia facendo quasi il turista. L’Inter comincia a riiniziare a credere nel riscatto del Tucu, visti i risultati recenti dell’OM.

LA SITUAZIONE – La vittoria di ieri del Marsiglia sul Nantes per 2-0 ha visto un protagonista su tutti: Pierre-Emerick Aubameyang, autore di una doppietta. L’attaccante ha colpito al 17′ e al 79′, dando tre punti preziosi per la squadra di Joaquin Correa. Anche se definirla “sua” è al momento eccessivo. Così come avvenuto quattro volte su cinque con Jean-Louis Gasset, il Tucu ha guardato la partita dalla panchina. Le presenze rimangono dieci in Ligue 1 e cinque in Europa League, sempre con zero gol all’attivo. Ma in ottica riscatto l’Inter può cominciare a sorridere, anche se Correa non gioca.

DISTACCO RIDOTTO – Il Marsiglia è settimo ma ha ridotto a tre i punti dal quarto posto, che vale i turni di qualificazione di Champions League. Questo perché il Lille ha pareggiato 2-2 col Rennes, che peraltro sarà il prossimo avversario dell’OM in Ligue 1 domenica alle 17.05. Ma la quarta posizione non è ancora automatica per il riscatto di Correa, perché la clausola prevede l’obbligo in caso di partecipazione ai gironi. Quelli li dà subito il terzo posto, col Monaco vittorioso 0-1 a Strasburgo e sempre a +6. L’alternativa per il Marsiglia è vincere l’Europa League, con giovedì il ritorno col Villarreal dopo aver vinto 4-0 in casa. Gasset finora ha cinque successi su cinque dal suo arrivo in panchina, pur avendo quasi sempre ignorato Correa. E i risultati gli stanno dando ragione.