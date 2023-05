Marocchino: «Milan avanti senza Leao. Difesa Inter meno forte»

Domenico Marocchino parla di Milan-Inter e dei momenti delle due squadre in diretta da Rai Sport.

PENSIERO – I pronostici si dividono, ma non può essere altrimenti in questo momento. Domenico Marocchino anticipa Milan-Inter e ne parla su Rai Sport: «Non so chi sia favorita, la difesa dell’Inter è meno forte di quella del Milan. Non sarei così sicuro del pronostico legato all’Inter, i rossoneri secondo me sono avanti anche senza Leao. È una partita in cui c’è una squadra femminile contro una maschile, una che palleggia contro una più maschia».