Marocchi: «Juventus e Porto partite facili da preparare. Problema piccole»

I difetti dell’Inter non sono pochi, la classifica ne è la prova lampante. Simone Inzaghi ha tante grane da risolvere, Giancarlo Marocchi ne parla così su Sky Sport.

DIFETTI – La stagione dell’Inter in campionato non è stata delle migliori. Giancarlo Marocchi ne parla così su Sky Sport: «A prescindere da presidente o allenatore, sull’Inter d’ora in avanti gli approcci conteranno vicino allo zero. Siamo arrivati al punto che con Juventus e Porto saranno partite semplici da preparare, la squadra ha problemi con le piccole. Se nello spogliatoio non c’è condivisione dei difetti, non c’è lo stimolarsi a vicenda sulle proprie mancanze, non se ne viene fuori. Ci saranno sempre gli alti e bassi. L’allenatore non può tutti i giorni riprenderli per stare concentrati, non funziona affatto così. Lautaro Martinez ha parlato di questo, ma ora bisogna vedere i risultati in campo».