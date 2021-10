Marinozzi: «Inter, mancano le alternative a Dzeko! Dovrà pure riposare»

Marinozzi segnala un problema che si è già notato in questo inizio di stagione: la mancanza di alternative per far rifiatare Dzeko. Il giornalista ha segnalato una situazione in cui l’Inter può migliorare durante Terzo Tempo Europa su Sky Sport.

CRESCITA DAVANTI – Per Andrea Marinozzi l’attacco dell’Inter deve ancora esprimere il suo potenziale: «Stanno mancando le alternative. Joaquin Correa non ha trovato continuità sin qui, Alexis Sanchez è sempre infortunato. Mancano le alternative per far riposare Dzeko, che è un classe ’86 e in alcune partite ha difficoltà. Il ruolo di chi entra dalla panchina Dzeko l’ha ricoperto per anni al Manchester City benissimo: è nella top-10 dei gol dalla panchina in Premier League e così ha fatto vincere il campionato. Lautaro Martinez c’è, Correa e Sanchez no, Stefano Sensi provato all’inizio è mancato per infortunio ed è un centrocampista che può fare da raccordo. Ovviamente non può riposare con la Juventus, però serve qualcosa perché non può mantenere la brillantezza tutto il tempo».