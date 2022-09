Marcolin: «Attacco Inter? Attenzione a una scelta di Inzaghi. Udinese ‘tedesca’»

L’Inter giocherà fra ventiquattro ore esatte domani in casa dell’Udinese, nella settima giornata di Serie A. Nel presentare la partita per DAZN, l’ex centrocampista Marcolin prevede una sorpresa di formazione da parte di Inzaghi.

LUNCH MATCH – Dario Marcolin segnala come l’Inter si è rilanciata in vista della trasferta alla Dacia Arena: «Lo stato di forma? Arriva con due risultati utili consecutivi. Dopo la partita col Bayern Monaco ha fatto questa famosa riunione che ha dato il frutto di due vittorie, quella col Torino e in Champions League col Viktoria Plzen. L’Udinese la catalogo una squadra tedesca, fisica, con due ottimi giocatori davanti: Gerard Deulofeu e Beto si sposano bene con le caratteristiche di Andrea Sottil. Sono difficili da marcare, soprattutto Deulofeu che si sceglie lui la posizione. Chi sceglie in attacco Simone Inzaghi? Sembra che la coppia titolare dell’Inter possa essere Edin Dzeko e Lautaro Martinez, però spesso fuori casa anche l’anno scorso Lautaro Martinez assieme a Joaquin Correa. Quando trova squadre solide mette due veloci: Dzeko è più marcabile dall’Udinese rispetto a Correa».