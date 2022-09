Assogna: «Inter, di Inzaghi mi sta piacendo una cosa. Ha capito che…»

Paolo Assogna ha parlato dell’allenatore Simone Inzaghi elogiando una scelta da parte del tecnico dell’Inter. Le sue dichiarazioni.

SCELTA – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Paolo Assogna sull’Inter e Simone Inzaghi, allenatore della squadra nerazzurra. «Bene l’Inter, autorevole, tranquilla. Ha capito che il momento era caldo e ha reagito molto bene. Mi sta piacendo di Inzaghi il fatto che sta mettendo in discussione alcune certezze. Molto più turnover rispetto al passato. Lui era un pochino uno che si appoggiava sui suoi uomini e metteva poco in discussione questo status. Già dai tempi della Lazio invece ha capito che c’è il momento di dare una scossa e la scossa la sta dando anche mettendo in discussione certe gerarchie e certi status che sembravano consolidati. Vedremo se questa è la scelta giusta, però è una scelta, è una strada, è un percorso preso».