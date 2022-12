Lukaku, il recupero va a tappe: niente Betis-Inter. Punta ultimi 2 test − CdS

All’Inter, il recupero a pieno regime di Lukaku sta continuando bene. Big Rom lavora da lunedì costantemente senza freni con l’obiettivo di ritrovare la miglior forma già alla prima ufficiale contro il Napoli. Dovrebbe infatti essere tagliato fuori dalla sfida col Betis Siviglia. Punta le ultime due amichevoli

A TAPPE − In casa Inter, l’operazione recupero Romelu Lukaku procede bene. Big Rom è al lavoro ad Appiano Gentile, l’obiettivo è di ritrovare la miglior forma per il Napoli, gara cruciale per lo Scudetto. Ecco perché lo staff dell’Inter in accordo con lo stesso attaccante belga sta procedendo per tappe. Niente sfida amichevole contro il Real Betis e possibili minuti nelle gambe contro Reggina e Sassuolo, gli ultimi due test prima del grande ritorno in campo. Con la squadra impegnata a Siviglia, Lukaku continuerà il suo lavoro durante tutto il weekend.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona