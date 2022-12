Dumfries come Hakimi! Inter pronta alla cessione: la cifra richiesta – TS

Denzel Dumfries potrebbe lasciare l’Inter. Secondo Tuttosport, l’idea del club nerazzurro è di realizzare un’operazione “stile Hakimi”: cessione remunerativa per sistemare i conti

CESSIONE – L’Inter, entro il mese di giugno, dovrà incassare almeno 60 milioni su indicazione della proprietà. Il club nerazzurro, per sistemare i conti, dovrà passare da una cessione di un top: secondo Tuttosport il prescelto è Denzel Dumfries per cui l’Inter spera di replicare un’operazione “alla Hakimi”: affare studiato in primavera e messo nero su bianco entro il 30 giugno. Sull’olandese, da tempo, lavorano sia Chelsea che Manchester United.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino