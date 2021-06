Lukaku ancora in gol con la Finlandia, è l’ago della bilancia del Belgio – TS

Lukaku è stato ancora una volta decisivo per il suo Belgio. Contro la Finlandia ha trovato il gol e “Tuttosport” sottolinea come si sia dimostrato insostituibile.

UNICO INSOSTITUIBILE – Lukaku di nuovo protagonista con la maglia della sua nazionale. Finlandia-Belgio non è stata una gara facile, perché gli avversari sono andati in campo solo per difendersi. Ma il numero 9 ha fatto ancora una volta il suo lavoro: un gol annullato, uno buono. Sono tre totali in questo Europeo. “Tuttosport” nelle sue pagelle lo indica come il migliore in campo. Il voto è 7 e nel commento si sottolinea come sia sempre lui l’ago della bilancia. L’unico insostituibile per il ct Martinez.

Fonte: Antonio Moschella – Tuttosport