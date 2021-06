Mihajlovic chiama Kolarov, operazione in chiusura con il Bologna – CdS

Kolarov al Bologna è tutt’altro che un’idea. Tra le colonne del “Corriere dello Sport” oggi in edicola viene data l’operazione addirittura in chiusura. Decisiva anche la chiamata di Sinisa Mihajlovic.

IN CHIUSURA – Kolarov è vicino al Bologna, operazione in chiusura e soprattutto a parametro zero. Decisiva la chiamata di Sinisa Mihajlvic (e Walter Sabatini) al difensore serbo, che al Bologna ricoprirebbe il ruolo di terzo centrale a sinistra nella difesa a tre. Il tecnico avrebbe chiamato il difensore per chiedere informazioni più che altro sul suo stato fisico. Ultimo aspetto – non meno importante – sarà quello legato all’ingaggio, al momento troppo alto per il Bologna. Il tecnico insisterà per averlo e Sabatini farà il possibile per accontentarlo.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti

