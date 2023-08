Luis Enrique, Inter indigesta: «Alcuni risultati potevano essere migliori»

Al termine dell’ultima amichevole del PSG che chiude la tournée dei francesi in Asia, Luis Enrique ha fatto il punto su quanto visto in campo. Tornando su alcuni risultati – come la sconfitta 1-2 contro l’Inter – che avrebbero potuto essere migliori.

RISULTATI DA MIGLIORARE – Questo il punto di Luis Enrique sulla tournée del PSG in Asia, che ha visto anche la sconfitta 1-2 contro l’Inter: «In Giappone e in Corea siamo stati trattati benissimo, ci piacerebbe tornare in futuro. La squadra sul campo sta rispondendo a quello che vogliamo. Certo, alcuni risultati avrebbero potuto essere migliori, ma sono contento dei segnali mandati dai giocatori».