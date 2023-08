Trubin tra Onana e Sommer: perché l’Inter non ha alternative oggi

Trubin sogna la maglia numero 1 dell’Inter, che a sua volta sogna di assicurarsi il talentuoso portiere ucraino. Tra i due sogni ambiziosi si inserisce la dura realtà, che vede altre opzioni possibili. Dal colpo solo posticipato di un anno a quello sfumato in pochi giorni dopo il lungo corteggiamento. E non esistono altre opzioni credibili, oggi, per la futura porta nerazzurra

POTENZIALI NUMERI 1 – Il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 fa di Anatoliy Trubin (Shakhtar Donetsk, 2001) il portiere più ambito e interessante in circolazione. Il mercato degli estremi difensori non può offrire di meglio. Prezzo in calo per un talento raro. L’Inter non può valutare profili migliori. Già fuori budget il portoghese Diogo Costa (Porto, 1999) e il georgiano Giorgi Mamardashvili (Valencia, 2000). Anche sondare potenziali occasioni di mercato come il francese Illan Meslier (Leeds United, 2000), seguito dal Manchester United prima di prendere André Onana proprio dall’Inter, e l’irlandese Gavin Bazunu (Southampton, 2002), scuola Manchester City, sarebbe un fuori programma. L’Inter non pensa di investire su una giovane promessa della Championship (Serie B inglese, ndr), bensì su un profilo già da Champions League come Trubin. La cui unica alternativa credibile potrebbe essere il coetaneo francese Lucas Chevalier (Lille, 2001). Nella speranza di emulare il colpo del Milan fatto con Mike Maignan nel 2021. Colpo straordinario soprattutto perché in sostituzione dell’italiano Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, 1999), che è e resta l’unico nome spendibile per iniziare un ciclo attraverso un investimento importante. In Italia oggi solo Marco Carnesecchi (Atalanta, 2000) può ambire a fare carriera tra i pali provando a insidiare, sul lungo periodo, l’attuale numero 1 azzurro. Forse.



Sommer numero 1 di passaggio in casa Inter

Il fallimento dell’allora 19enne francese(Nantes, 1999), ai tempi della Fiorentina, dovrebbe far riflettere sulla pazienza necessaria e quindi sui tempi da dare a un portiere di talento per fare la differenza in Serie A. Oggi lo stesso Lafont, in scadenza di contratto come Trubin, tornerebbe più che utile come investimento in prospettiva. E ha solo 24 anni. Pochi per un portiere dalla lunga carriera. Un motivo in più per non perdere di vista il neo 22enne Trubin, che fa gola a tante squadre in giro per l’Europa. A partire dal sempre attento e insidioso Benfica. E ciò può complicare i piani dell’Inter tra i pali, che sono piuttosto chiari dopo la cessione di Onana.

PRESENTE E FUTURO – Stessa età di Donnarumma e Lafont anche per il brasiliano Bento (Athletico Paranaense, 1999), ultimo profilo accostato all’Inter ma già da bocciare per costi e prospettive. Nei mesi scorsi in Viale della Liberazione hanno valutato il profilo del turco Altay Bayindir (Fenerbahce, 1998) optando per un secco «lasciamo stare» anziché tentare un altro potenziale colpo a parametro zero dopo Onana. L’Inter oggi preferisce l’usato sicuro Yann Sommer (Bayern Monaco, 1988) anziché acquistare in “prospettiva” – ad esempio – il suo erede svizzero Gregor Kobel (Borussia Dortmund, 1997). Un dodicesimo spacciato per numero uno solo per una stagione di transizione fondata su una presunta “garanzia” di prestazioni. Una scelta che può avere senso per tamponare ancora un anno prima di fare il grosso investimento tra i pali. E per “grosso investimento”, più che di cifre, si parla di strategia. Investitura più che investimento. L’investitura del numero 1 dell’Inter presente, futuro… e duraturo. Non un altro “mordi e fuggi” da plusvalenza come Onana. Ed ecco perché il nome di Trubin è perfetto. A cifre contenute (contentuissime…) nel 2023 oppure, ancora meglio, a parametro zero nel 2024. L’Inter sceglie Trubin anche dopo aver scartato, in passato, il connazionale Andriy Lunin (Real Madrid, 1999).

Trubin prima scelta dell’Inter a priori

SENZA PIANO B – Trubin non è Lunin e la Nazionale Ucraina lo sa. Ma lo sa anche l’Inter. L’obiettivo in porta deve essere il potenziale numero uno, ovviamente giovane. Non un talentuoso dodicesimo. Ammesso che internamente non si voglia puntare tutto sul classe 2002 serbo Filip Stankovic, che deve ancora crescere e quindi giocare titolare altrove prima di imporsi all’Inter. E non può certo far la muffa da dodicesimo al Sommer di turno. Sognando il colpo Donnarumma, Trubin è l’unico che può fare al caso dell’Inter oggi e domani. Altrimenti, dovendo optare per un profilo meno costoso, vale(va) la pena riportare subito a casa Michele Di Gregorio (Monza, 1997), portiere italiano di talento nonché prodotto del vivaio interista. L’unico in grado di fare già da subito il dodicesimo con ambizioni da numero uno, a differenza di Stankovic. E i costi dell’operazione Di Gennaro sono più o meno simili a quelli per Trubin. Per il resto, tutto lascia pensare che l’idea nerazzurra non sia sbagliata e che sia sbagliato solo non portarla a termine: a prescindere da Sommer, Trubin è da bloccare oggi anche nel caso in cui possa arrivare solo domani. Perché, almeno ora, sognare Donnarumma è troppo costoso per l’Inter, che deve ripartire senza la fugace certezza Onana tra i pali e non può proprio improvvisare.