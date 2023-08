Scamacca, 195 centimetri di potenza per dimenticare Lukaku all’Inter

Gianluca Scamacca è il primo nome in orbita Inter per l’attacco della prossima stagione. Tanti motivi per portare l’italiano a Milano al fianco di Lautaro Martinez. Il primo dimenticare Romelu Lukaku.

TRATTATIVA – Simone Inzaghi ha approvato la virata della dirigenza dell’Inter per Gianluca Scamacca, anche il giocatore gradisce e non poco la destinazione. La prima offerta al West Ham è stata di 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma non basta. Gli Hammers chiedono almeno 30 milioni, ossia il prezzo a cui lo hanno comprato appena un anno fa dal Sassuolo. L’attaccante sostituirebbe Romelu Lukaku, che ha fatto saltare l’affare qualche settimana fa per aver parlato prematuramente con la Juventus. Centravanti romano, potente, di 195 centimetri di altezza che sarebbero l’ideale per dimenticare il belga.

Scamacca, potenza e non solo

CARATTERISTICHE – Scamacca non è solamente potente, anche estremamente tecnico. Due delle sue armi vincenti sono il tiro da fuori e il colpo di testa, già testati a San Siro contro Milan e Inter nello stesso anno, ossia l’ultimo per lui in Italia. Il classe 1999 impressiona soprattutto per le sue doti in palleggio spalle alla porta. L’ex Sassuolo è capace di far salire la squadra, di guidare i compagni in contropiede e lanciare gli altri alla via del gol. Scamacca ha inoltre ottime qualità nel trovare anche soluzioni differenti dalla semplice sponda, caratteristica insolita per un numero nove come lui. Il colpo è assolutamente alla portata dell’Inter, riempirebbe un vuoto creatosi nelle ultime settimane e sarebbe il partner perfetto per accompagnare Lautaro Martinez nel corso della stagione.