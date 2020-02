Lucescu: “Inter, che carattere contro il Milan! Ãˆ il suo anno grazie a Conte”

Lucescu: “Inter, che carattere contro il Milan! È il suo anno grazie a Conte”

Intervistato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb.com”, Mircea Lucescu, ex allenatore dell’Inter, ha parlato del derby giocato contro il Milan dalla squadra di Antonio Conte

INTER-MILAN – Queste le parole dell’ex allenatore dell’Inter, Mircea Lucescu, sulla prestazione della squadra nerazzurra nel derby Inter-Milan: «Che carattere l’Inter nel derby. Questo è l’anno dei nerazzurri, hanno una fame incredibile. Merito di Conte, del club, di tutto l’ambiente. Si vede la mano dell’allenatore».

ANNO INTER – Lucescu sui pensieri positivi in casa Inter dopo la vittoria in rimonta nella stracittadina: «Sì, è l’anno dell’Inter. Non sarà facile perché la Juventus non mollerà la presa, ma anche la vittoria nel derby, per come è maturata, è un segnale. Poi è arrivato Eriksen, uno che ha grandissima esperienza. E che bravo Lukaku. Questa squadra mi piace».