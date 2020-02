Inter-Napoli: Conte ritrova dei titolari importanti – Sky

Inter-Napoli di questa sera, semifinale di andata di Coppa Italia, vedrà molto probabilmente alcuni cambi rispetto al derby per i nerazzurri con un rientro dal primo minuto

Questa sera l’Inter tornerà in campo dopo il vittorioso derby di domenica sera. E’ una settimana cruciale per i nerazzurri che, dopo il derby vinto e la semifinale di oggi contro il Napoli, scenderanno in campo contro la Lazio domenica in una sfida che vale un pezzo di scudetto. Secondo Sky Sport ci saranno alcuni cambi rispetto al derby, ma si rivedranno in campo alcuni titolari importanti. Si rivedranno infatti Bastoni e Lautaro Martinez, assenti per squalifica nel derby, ma soprattutto dovrebbe rivedersi in campo dal primo minuto Stefano Sensi che sembra avere del tutto recuperato dai problemi fisici che lo tormentano dall’ottobre scorso. Il centrocampista ex Sassuolo dovrebbe riformare con i confermati Barella e Brozovic il centrocampo titolare di inizio stagione. Ancora panchina invece per Christian Eriksen, che a detta dello stesso Conte ha ancora bisogno di integrarsi negli schemi della squadra.