Lucarelli: «Critiche all’Inter? In Italia non si vince col bel gioco»

Cristiano Lucarelli, ex attaccante capocannoniere della Serie A e attualmente allenatore della Ternana in Serie C, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di “Radio 24” sulle critiche all’Inter per il gioco non spettacolare che ha condotto comunque i nerazzurri in testa alla classifica.

GIOCARE PER VINCERE – Lucarelli interviene sulle critiche all’Inter e il suo discorso può essere letta come una difesa delle prestazioni della squadra nerazzurra: «Credo che ogni nazione abbia le sue peculiarità. Storicamente in Italia poche squadre hanno vinto giocando bene a calcio. Nasciamo con un concetto diverso rispetto ad altre realtà, una partita del campionato italiano è sempre stata diversa da una del campionato spagnolo. Sono poche le squadre riuscite a vincere il campionato con il bel calcio. La squadra che gioca meglio è l’Atalanta, ma l’Atalanta non vince il campionato. La caratteristica di una squadra italiana che vince la Serie A è che è molto concreta, subisce pochi gol e ogni volta che va dall’altra parte concretizza».

CONTE CRITICATO – Lucarelli difende anche Antonio Conte, criticato per il gioco dell’Inter, sottolineando il fatto che il giudizio su un allenatore viene dato alla fine dai risultati: «In Italia il giudizio definitivo è il risultato. Serve questo, tutti gli allenatori vengono giudicati per il risultato. Gasperini è il più bravo, ma sarà difficile possa vincere un campionato pur esprimendo il miglio gioco. Alla fine vieni giudicato per i trofei. Siamo in un metro di giudizio che vali solo se hai vinto qualcosa».