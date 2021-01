Longhi: Â«L’Inter poteva vincere 4-0. Ma la Juventus di ieri non fa testoÂ»

Longhi: «L’Inter poteva vincere 4-0. Ma la Juventus di ieri non fa testo»

Condividi questo articolo

Bruno Longhi

Bruno Longhi, giornalista e opinionista, ha commentato i temi centrali di Inter-Juventus, negli studi di “Sky Sport 24”

RISPOSTE – Antonio Conte si è preso la sua rivincita contro la Juventus, nel big match di ieri sera. Bruno Longhi ha analizzato i temi principali del derby d’Italia, negli studi di “Sky Sport 24”: «Sono rimasto davvero stupido, ho visto l’Inter perfetta e la Juventus imperfetta. Nerazzurri mai così perfetti, anche perché la partita poteva finire 4-5 a zero. L’Inter c’è, io avevo tenuto sempre qualche dubbio perché non ritenevo la rosa così completa. Anche se la Juventus di ieri non fa testo perché mancavano troppi giocatori. Ma se guardiamo la panchina dell’Inter, non ci sono giocatori che possono cambiare il volto delle partite, almeno questo dice Conte. Mentre la Juventus, al completo, ha giocatori che possono fare la differenza. L’Inter nell’undici sa essere forte come ieri, talvolta i cambi non producono quello che si aspetta Conte. L’unico decisivo, a gara in corso, è stato D’Ambrosio».