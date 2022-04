Lo Monaco: «Juventus, con l’Inter come Villarreal! Casualità»

Pietro Lo Monaco ha parlato ai microfoni di TMW Radio della sfida vinta dall’Inter a Torino contro la Juventus, sottolineando una casualità che collega la gara di domenica con quella persa per 0-3 contro il Villarreal

SCONFITTE CASUALI – Queste le parole di Pietro Lo Monaco, Dirigente Sportivo, su Juventus-Inter: «Stiamo vedendo un campionato come pochi ne sono capitati negli ultimi anni. La Juventus con Inter e Villarreal non è stata messa sotto e proprio nelle due partite in cui avrebbe meritato di più ha perso. Altre volte è capitato il contrario. Direi che entrambe le sconfitte sono frutto di casualità, ma non cambia nulla perché i bianconeri non impongono mai il proprio gioco agli avversari».