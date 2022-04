Handanovic e le critiche: «Tiro di Zakaria può sfuggire a voi, non a me!»

Handanovic dopo una prestazione tra alti e bassi in Juventus-Inter, su Sportmediaset è tornato a parlare in particolare di un episodio, quello del tiro di Denis Zakaria con il successivo tocco del palo. A chi lo ha criticato nel corso della partita, il portiere tiene a precisare la sua concentrazione.

NON A LUI – Handanovic parla di Juventus-Inter e in particolare il tiro del centrocampista della Juventus, Denis Zakaria, precisa: «Mia deviazione poco chiara sul tiro di Zakaria? Magari è sfuggita a voi, a me no! (ride, ndr). Ogni giocatore se vuole vincere questo tipo di partite deve dare qualcosa».