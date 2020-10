Liverani: “Cerchiamo lo spirito. Gervinho e Cornelius: le condizioni”

Fabio Liverani (foto Dreamstime.com)

Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa dopo Parma-Pescara, terzo turno di Coppa Italia. Una partita vinta dai suoi per 3-1, e che garantisce l’avanzamento in tabellone. Ecco le parole del tecnico emiliano (riportate da “Parmalive.com”), che si prepara ad affrontare l’Inter.

SPIRITO DA CONSERVARE – Fabio Liverani è contento per la vittoria con cui il Parma supera il Pescara in Coppa Italia. Ecco le sue parole: “Quello che cerchiamo è lo spirito, che sta crescendo di squadra e la cosa più bella è l’atteggiamento e la serietà in cui abbiamo presa questa partita, che poteva essere presa sotto gamba. La cosa migliore è questa, e questo mi è piaciuto. Ci sono state giocate importanti di giocatori che giocavano per la prima volta, le risposte sono state positive e anche qualche giovane sappiamo poteva essere buono. Tempo? Come ho detto spero di poter lavorare un mese con la rosa al completo. Se superiamo questo periodo, penso che la squadra possa trovare quelle idee che cerchiamo”.

ATTACCO – La prossima partita del Parma sarà in casa dell’Inter (sabato alle 18.00). Una gara in cui Liverani spera di avere tutti al completo, soprattutto in attacco: “Gervinho e Cornelius dobbiamo preservarli. Cornelius dopo la nazionale non può giocare tre partite in settimana, lo stesso Gervinho che era affaticato. Con le alternative, abbiamo costruito una rosa per scegliere e mi piace averli a disposizione”.