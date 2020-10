FOTO – De Vrij: “Dispiaciuti, ma non molliamo. Ora concentrati!”

Stefan de Vrij

Anche Stefan de Vrij si aggiunge al coro di delusione per il pareggio dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco le sue parole dopo la partita di ieri, la seconda stagionale in Champions League.

DELUSIONE – Per Stefan de Vrij la delusione dopo Shakhtar Donetsk-Inter è doppia. In primis per la mancata vittoria, che tiene i nerazzurri a soli due punti nel girone, dopo altrettante giornate. E poi anche perché dalle sue parti non è letteralmente mai passato un avversario. Una gara di assoluto controllo per l’olandese e i compagni di reparto. Tanto che, ben presto nel corso della gara, hanno messo da parte i compiti di copertura per aumentare il supporto alla fase di costruzione. Ma non è bastato per avere la meglio sugli ucraini, bravi a soffocare ogni possibile spazio per l’avanzata dell’Inter. Ora non resta che sperare in due risultati positivi contro il Real Madrid. Anche i blancos hanno iniziato la Champions League inciampando: martedì prossimo arriveranno a San Siro da ultimi nel girone (con un solo punto). Una gara che i nerazzurri dovranno affrontare con massima lucidità per tutti i 90 minuti. Ne è ben consapevole de Vrij, che commenta così lo 0-0 di ieri: “Siamo molto dispiaciuti per non aver vinto, ma non molliamo! Adesso concentriamoci sulla prossima 💪⚫🔵“.