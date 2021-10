L’IFAB studia l’idea di allungare l’intervallo tra primo e secondo tempo – Calcio e Finanza

L’IFAB, come riportato da Calcio e Finanza, a seguito della proposta da parte della CONMEBOL, studia la possibilità di allungare l’intervallo tra primo e secondo tempo.

MODIFICA – La richiesta, come ribadito da Calcio e Finanza, è stata avanzata dalla CONMEBOL come suggerimento ai tornei come la Copa Libertadores. Il board dell’IFAB studierà nella prossima riunione – prevista il 27 ottobre -, la proposta di allungare l’intervallo fra i due tempi da 15 a 25 minuti. Tra gli altri temi all’ordine del giorno, l’IFAB analizzerà anche altri elementi, a partire dalla regola secondo cui il portiere deve mantenere almeno un piede dietro o sulla linea di porta al momento di un rigore.

Fonte: Calcio e Finanza