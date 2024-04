Leonardi: «Milan, doppio dei gol subiti dall’Inter! Derby? Un dato»

Il dirigente Leonardi non trova il derby Milan-Inter decisivo, nonostante possa portare il ventesimo titolo. Ecco le sue parole in collegamento a Sportitalia, sulla stracittadina di lunedì prossimo.

DECISIVO A METÀ – Il Milan è atteso da due partite chiave: giovedì il ritorno dei quarti di Europa League con la Roma, dopo aver perso l’andata 0-1, lunedì il derby con l’Inter. Il giudizio di Pietro Leonardi: «Tanto per iniziare, secondo me, queste due partite contano il giusto lato rossonero. Conta tantissimo soprattutto quella infrasettimanale, per una competizione. L’altra è più per una rivalità, per non dare soddisfazione all’Inter di vincere lo scudetto davanti ai milanisti. Per quanto riguarda Pioli lo ritengo assolutamente ingiusto: il Milan al 99% arriverà secondo, arrivare secondi in Italia non è certo semplice».

DISTANZA NETTA – Leonardi trova fra le due milanesi un distacco evidente: «Il Milan è nono in classifica come difesa, questo significa che i numeri dovrebbero far riflettere. Dovessi cambiare l’allenatore dovresti pensare di prendere meno gol. Se prendi trentaquattro gol, contro i diciassette dell’Inter, è tanto: per vincere le competizioni bisogna migliorare questo tipo di discorso. Ha sicuramente da migliorare la rosa il Milan, ma Pioli secondo me ha fatto il massimo».