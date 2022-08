Legrottaglie: «Bene il mercato delle prime 5. Una sta meglio delle altre!»

Nicola Legrottaglie, in collegamento su Pressing da Forte dei Marmi, ha parlato del mercato delle prime cinque: con una breve analisi sulla squadra al momento più in forma

UNA AVANTI − Legrottaglie vede una squadra al momento più in forma delle altre: «Tutte le squadre hanno fatto un mercato importante soprattutto le prime cinque: Inter, Milan, Napoli, Juventus e Roma. Con l’infortunio di qualche giocatore forte la Roma deve forse un po’ ritrovarsi nell’assetto. È una squadra cinica. Vediamo come si assemblano queste squadre. Napoli al momento quella più quadrata e in forma».