Valenti: «Bello vedere l’attacco dell’Inter. Arrivo Acerbi? Assurdo criticarlo»

Giacomo Ciccio Valenti, in collegamento su Pressing, si è espresso sull’attacco dell’Inter ritenuto molto forte e soprattutto su Acerbi che potrebbe arrivare in nerazzurro

ATTACCO − Così Ciccio Valenti sul pacchetto offensivo nerazzurro: «Mi sembra esagerato ritenere l’attacco dell’Inter tra i più forti in Europa però è molto forte e me lo tengo. Dzeko è stato utilizzato in 20/25′ e sa fare molte cose buone. Mi piace vederli giocare, su Correa ho qualche perplessità in più. L’Inter deve farsi perdonare per aver vinto contro il Lecce e aver vinto 3-0 con lo Spezia? I nerazzurri hanno fatto sei punti sui sei disponibili! Acerbi? Assurdo criticarlo per quella risata all’Olimpico, è stata una risata quasi isterica. Conosco personalmente il ragazzo».