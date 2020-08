Lazaro: “Borussia Monchengladbach già interessato in passato! All’Inter…”

Condividi questo articolo

Lazaro, terminata l’esperienza in prestito al Newcastle, è stato ceduto dall’Inter al Borussia Mönchengladbach. L’esterno austriaco parla dell’inizio di questa nuova avventura ma anche del suo recente passato nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di fohlen-hautnah.de

VECCHIO INTERESSE – Valentino Lazaro, dopo le non positive esperienze all’Inter e al Newcastle, approda al Borussia Mönchengladbach: «Sono molto contento che ora sia tutto ufficiale e che finalmente posso allenarmi con i miei nuovi compagni di squadra. Purtroppo è servito qualche giorno in più per chiarire le ultime formalità del trasferimento. L’estate scorsa c’era già un leggero interesse da parte del Borussia Mönchengladbach».

PASSATO – Lazaro parla poi della decisione di andare all’Inter: «Sono arrivato all’Inter con grandi ambizioni. All’inizio è andata bene anche per me, poi ho subito un infortunio muscolare e sono scivolato via dall’undici titolare. Anche le prime partite al Newcastle sono andate molto bene, ma poi è arrivata la pausa per il Coronavirus. Di conseguenza molto è cambiato, perché poi la società ha deciso di non farmi più giocare. È stato molto amaro per me non essere utilizzato per questi motivi».

Fonte: fohlen-hautnah.de