Lazaro, altra panchina con il Newcastle: riscatto dall’Inter lontano

Lazaro ancora in panchina nel Newcastle. Tra pochi minuti i Magpies sfidano l’Aston Villa, ma l’ex Inter è relegato in panchina come nella precedente partita vinta dai bianconeri 3-0 contro lo Sheffield United

ANCORA IN PANCHINA – Valentino Lazaro è sempre più lontano dall’essere riscattato dal Newcastle. Il tecnico Bruce, ancora una volta, lascia in panchina l’austriaco. Dopo aver giocato solo i cinque minuti finali contro lo Sheffield United, l’esterno destro ancora di proprietà dell’Inter non offre garanzie agli inglesi. Da vedere se, questa volta, otterrà un minutaggio maggiore contro l’Aston Villa. Di sicuro, appare oggi lontana la prospettiva di un esercizio dell’opzione di riscatto dall’Inter per oltre venti milioni di euro.