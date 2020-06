Inter-Sassuolo, i diffidati e gli squalificati per la 27ª giornata di Serie A

Inter-Sassuolo si giocherà alle ore 19.30, presso lo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventisettesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match del tardo pomeriggio di oggi: fra gli squalificati l’unico è neroverde, due (che non dovrebbero giocare) più Conte diffidati nei nerazzurri. Qui il riepilogo con la situazione disciplinare per tutto il turno.



INTER-SASSUOLO mercoledì 24 giugno ore 19.30 (27ª giornata Serie A)



Diffidati Inter: Antonio Conte (allenatore), Danilo D’Ambrosio, Matias Vecino (prossima partita Parma in trasferta)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Sassuolo: Domenico Berardi, Filip Djuricic, Francesco Magnanelli, Pedro Obiang, Federico Peluso (prossima partita Verona in casa)

Squalificati Sassuolo: Marlon (una giornata)