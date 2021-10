D’Amico: «Inter battuta d’arresto ma resta ottima! Da non dimenticare una cosa»

In collegamento con Calcio Weekend su Sportitalia, l’agente Andrea D’Amico ha parlato dell’Inter dopo la sconfitta contro la Lazio. Ecco la sua analisi.

SEMPRE PROTAGONISTA – Andrea D’Amico valuta il KO di sabato sera: «L’Inter ha avuto una battuta d’arresto, però io penso che sia un’ottima squadra. Questo nonostante le partenze di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi: a mio avviso Simone Inzaghi saprà riprendere il corso di questo campionato in maniera positiva. Troppo spesso ci fermiamo a sottolineare i momenti negativi, ma c’è l’obbligo di sottolineare le prestazioni di giornata in giornata. È un’Inter che secondo me venderà cara la pelle: non dimentichiamo che l’Inter di Antonio Conte l’anno scorso fuori dalla Champions League e dall’Europa League sembrava spacciata. C’erano problemi economici che turbavano il gruppo, ma ha saputo vincere lo scudetto grazie al suo allenatore che ha saputo tenere la barra dritta e tutti sul pezzo fino alla fine. È un giro d’Italia lungo questo del campionato, ma entusiasmante».