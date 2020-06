Lautaro Martinez sempre piÃ¹ vicino all’Inter, ottimismo nerazzurro – SM

Lautaro Martinez sempre più vicino all’Inter, ottimismo nerazzurro – SM

Lautaro Martinez è sempre più vicino alla permanenza all’Inter. L’attaccante non si è mai esposto sulla sua cessione e la società accoglie positivamente l’assist delle Federcalcio spagnola

Secondo “Sport Mediaset” Lautaro Martinez è sempre più vicino all’Inter. Più passano i giorni, infatti, e più si avvicina la data di scadenza della clausola di rescissione che il Barcellona non può e non vuole pagare. In casa nerazzurra c’è ottimismo in quanto il giocatore non si è mai esposto per essere ceduto e, contro la Sampdoria, ha risposto sul campo alle critiche di chi lo vedeva già con la testa in Catalogna. L’Inter inoltre ha accolto positivamente l’assist del presidente della Federcalcio spagnola Tebas che ha imposto una sorta di “fair play finanziario” ai club spagnoli che limita ulteriormente le possibilità del Barcellona di fare grandi investimenti.