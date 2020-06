Conte ha cucito l’Inter su Eriksen, il danese Ã¨ un uomo in piÃ¹ – Sky

Conte ha cucito l’Inter su Eriksen, il danese è un uomo in più – Sky

Christian Eriksen sarà titolare anche domani nella sfida che vedrà l’Inter in campo contro il Sassuolo. Il trequartista danese ormai si è ritagliato il suo ruolo in nerazzurro. Il punto di Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”

L’ELEMENTO IN PIU’ – Eriksen sarà l’elemento in più di questa Inter nel finale di campionato: «Eriksen è l’elemento in più, quello che agli inizi sembrava potesse far fare qualche km in più ai centrocampisti per giocare in quella fascia di campo dove fa la differenza. Però col lavoro che ha fatto in questi mesi si vede che non ha rinunciato per nulla alle sue caratteristiche e non crea scompenso alla densità della squadra. Ci sembra più brillante e in condizione, è stato protagonista in Coppa Italia e contro la Sampdoria. Su di lui Conte continuerà a puntare».