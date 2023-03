Lautaro Martinez gol, prestazioni e voce nello spogliatoio: oggi un leader all’Inter – CdS

Lautaro Martinez non solo con i gol, ma con le sue prestazioni e la voce all’interno dello spogliatoio, sta dimostrando una crescita all’Inter da vero leader. Il “mea culpa” dopo la sconfitta di Bologna – come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport -, è stato apprezzato dalla società.

UN LEADER – L’Inter continua ad aggrapparsi a Lautaro Martinez, sempre più protagonista e leader di questa squadra dentro e fuori il rettangolo di gioco. E non solo da punto di vista dei gol, ma anche come voce all’interno dello spogliatoio. Come se la fascia da capitano e il Mondiale vinto in Qatar lo avessero trasformato dal punto di vista della personalità. L’argentino dopo la sconfitta con il Bologna si è esposto pubblicamente mettendoci la faccia, esponendosi in un mea culpa a nome di tutta la squadra. A 25 anni vive nel pieno della propria carriera, e rappresenta un vero punto di riferimento anche nei momenti più difficili. A gennaio la vicenda Skriniar gli ha fatto scalare una posizione nelle gerarchie per la fascia di capitano e ha raggiunto così l’ennesimo riconoscimento in maglia interista. La sua esposizione in prima persona dopo Bologna è stato molto apprezzato dalla società. L’obiettivo adesso è quello di farsi seguire dai compagno, cosicché da essere un esempio per tutti.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia