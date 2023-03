Skriniar e Dimarco a parte. Inzaghi fiducioso, ma a Lecce ancora Gosens – TS

Milan Skriniar e Federico Dimarco continuano a lavorare a parte in questi giorni in vista Lecce. Secondo Tuttosport, Simone Inzaghi potrebbe recuperarli già per la prossima sfida, ma Robin Gosens va verso la riconferma in campo.

CONTRO IL LECCE – In vista di domenica contro il Lecce, l’Inter dovrebbe recuperare Milan Skriniar e Federico Dimarco che ieri hanno comunque proseguito il lavoro a parte. Nessun rischio verrà preso e, soprattutto a sinistra, alla luce di quanto fatto vedere da Robin Gosens a Bologna, dovrebbe essere confermato titolare. Mentre per quanto riguarda il centrale slovacco, decisivi saranno i prossimi allenamenti. Altrimenti, anche in quel caso, si troverà una soluzione alternativa.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino