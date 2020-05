L’Inter vuole ripartire: il richiamo degli stranieri lo dimostra – SM

L’Inter è tra le squadre che hanno deciso di spingere per la ripresa del campionato: a dimostrazione della buona volontà della società nerazzurra c’è l’aver richiamato da tempo a Milano gli stranieri a cui era stato dato il permesso di lasciare l’Italia

La Lega Serie A ha deciso all’unanimità di spingere per la ripresa e la conclusione dei campionati. Secondo “Sport Mediaset” l’Inter è tra le società che maggiormente si sono esposte e spinte per questa decisione. La buona volontà dei nerazzurri, esplicitata ieri in Assemblea dall’amministratore delegato Beppe Marotta, è dimostrata anche dal fatto che la società già da tempo abbia richiamato in Italia i suoi giocatori stranieri ai quali era stato dato il permesso di lasciare l’Italia.