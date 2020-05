Barcellona sempre in pressing su Lautaro Martinez, le idee dell’Inter – SM

Il Barcellona non molla la presa su Lautaro Martinez. L’Inter non intende cedere o fare sconti ai blaugrana, ma valuta le alternative in caso di separazione

Secondo “Sport Mediaset” non si ferma la pressione del Barcellona su Lautaro Martinez e alcuni particolari sembrano far pendere l’ago della bilancia verso la Catalogna. Il rinnovo del contratto non sembra essere nell’aria e in ogni caso l’Inter non intende pareggiare l’offerta che il Barcellona sarebbe pronto a presentare al giocatore, il quale sarebbe disposto ad accettarla. Resta la distanza su come accordarsi per il trasferimento, i nerazzurri non recedono dalla loro posizione secondo cui o si paga la clausola di 111 milioni o si presenta un’offerta da 80 milioni cash più contropartite da 40 milioni con Arthur e Semedo che restano i preferiti di Marotta: il Barcellona però al momento non può spendere più di 60 milioni cash. L’Inter nel frattempo si cautela con le possibili alternative e l’apertura di Timo Werner a un’esperienza fuori dalla Germania mette l’Inter nel lotto delle pretendenti, anche se in questo momento il Liverpool sarebbe favorito. Tra le idee a parametro zero c’è Cavani, mentre Mertens dovrebbe prendere in rosa il posto di Sanchez.