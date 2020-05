Emilia Romagna e Campania riaprono, altri club di Serie A premono – SM

Condividi questo articolo

Le decisioni prese dalle regioni Campania ed Emilia Romagna di permettere gli allenamenti delle loro squadre di Serie A ha spinto gli altri club ad aumentare le pressioni per non essere discriminati: possibili aperture

Hanno fatto discutere le decisioni prese dai presidenti dell’Emilia Romagna e della Campania di permettere gli allenamenti individuali alle squadre di Serie A delle loro regioni. In base a queste decisioni da lunedì Napoli, SPAL, Bologna, Parma e Sassuolo potrebbero cominciare gli allenamenti individuali, ma gli altri club di Serie A non ci stanno. Secondo “Sport Mediaset” quasi tutte le società di Serie A hanno fatto trasparire il loro malumore per queste ordinanze e si chiede che il Governo o dia il via libera a tutti o annulli le suddette ordinanze per non creare disparità di trattamento. Siccome dal Governo filtra l’intenzione di non annullarle in quanto non in contrasto con i decreti della Presidenza del Consiglio, potrebbe da qui filtrare qualche apertura valida per tutti.