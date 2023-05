La Juventus sbanca Bergamo anche con fortuna! Atalanta battuta

Finisce 0-2 Atalanta-Juventus. I bianconeri vincono con parecchia fortuna, Dea che becca addirittura due pali. Inter nuovamente a meno tre da Allegri

CORTO MUSO FORTUNATO − Partita combattuta a Bergamo fra Atalanta e Juventus. Due squadre in lotta per accedere alla prossima Champions League. Parte meglio la Dea che dopo 5′ tira subito verso la porta di Szczesny con Koopmeiners, ma pallone alto non di molto. La Juventus risponde al 20′ con Di Maria, che ruba palla sulla trequarti, ma il suo tiro a giro si spegne al lato. Cinque minuti più tardi è l’Atalanta ad avvicinarsi alla rete del vantaggio: corner dalla desta e spizzata di Scalvini che becca il palo esterno (non sarà l’unico legno della Dea). Atalanta pericolosa a fine primo tempo con una doppia occasione: prima de Roon e poi Ederson. Mura tutto la difesa della Juventus. Nella ripresa, stesso canovaccio: partita di grande intensità. Al 56′ rompe gli indugi il giovane Iling, che ruba palla, serve Rabiot, e sulla ribattuta in area insacca il suo primo gol in Serie A. La Dea si riversa in avanti e sfiora due volte il gol: prima con Koopmeiners, punizione respinta da Szczesny, e poi con Zappacosta che prende il palo. Nel finale chiude i giochi Vlahovic.