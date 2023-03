Juventus, Allegri pensa all’Inter: i giocatori a disposizione – TS

La Juventus pensa alla sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Allegri tiene sotto controllo i giocatori rientrati dalla pausa nazionale. Di seguito la condizione fisica e i bianconeri a disposizione secondo Tuttosport.

PRONTI PER L’INTER – Il giocatore della Juventus ad aver accusato meno le fatiche della pausa nazionale è stato Gleison Bremer, che ha giocato un’unica amichevole in trasferta contro il Marocco. Angel Di Maria, invece, per recuperare dagli sforzi fisici impiegati con l’Argentina, con la quale ha segnato un gol su rigore, e per essere al top della forma contro l’Inter, non sarà in campo nella sfida di campionato contro il Verona. Lo stesso farà anche Adrien Rabiot, ma solo perché il francese deve scontare un turno di squalifica. Dusan Vlahovic, ultimamente difficilmente in gol con la Juventus, ha messo a segno tre reti con la sua Serbia. Anche Iling Junior ha avuto la possibilità di darsi da fare, firmando una doppietta con l’Inghilterra Under-20.

ACCIACCHI – Se una parte della rosa di Massimiliano Allegri sembra pronta per dar filo da torcere all’Inter, l’altra accusa delle difficoltà. Leonardo Bonucci, partito già dolorante dopo una botta alla gamba destra, dopo essere rimasto in tribuna per Italia-Inghilterra è tornato a Torino. Filip Kostic, invece, a causa di un’infiammazione al tendine d’Achille ha giocato con la Serbia una sola partita. Le condizioni di quest’ultimo, comunque, sono migliorate però la Juventus lo tiene ancora sotto controllo. Ad aver recuperato è anche Arkadiusz Milik ma, essendo fermo dal 29 gennaio dopo una lesione muscolare, non ha abbastanza minuti nelle gambe.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini, Marina Salvetti